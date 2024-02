No dia 7 de Outubro, Reuma e Gadi Kedem perderam a filha, o genro e os três netos, todos assassinados por terroristas do Hamas no Kibutz Nir Oz. O jornal Haaretz transcreve as palavras de Gadi: “Netanyahu, contigo perdemos tudo. A dor é infinita. Só sem ti haverá esperança”.

