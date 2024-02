Juiz rejeita pedido de Trump para arquivar processo de suborno

Um juiz de Nova Iorque negou o pedido de Donald Trump para arquivar as acusações criminais relacionadas com o pagamento a uma actriz porno, abrindo caminho para o primeiro julgamento criminal de um antigo presidente dos EUA.

Donald Trump, de 77 anos, o principal candidato à nomeação republicana para desafiar o presidente democrata Joe Biden nas eleições de 5 de Novembro, pediu ao juiz Juan Merchan que rejeitasse uma acusação relacionada com a falsificação de registos comerciais para encobrir o pagamento de 130 mil dólares a Stormy Daniels antes das eleições de 2016.

Antes da audiência, Trump repetiu as suas afirmações de que o caso tem motivações políticas. "Não teriam trazido isto se não fosse o facto - de maneira nenhuma - de eu estar a concorrer à presidência e a sair-me bem", disse num corredor fora da sala de audiências. Um grupo de manifestantes segurava cartazes denunciando Trump e gritava "sem ditadores nos EUA" do lado de fora do tribunal.