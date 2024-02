Primeiro-ministro australiano pede companheira em casamento no Dia dos Namorados

Albanese anunciou o noivado na quinta-feira com uma fotografia do casal radiante com a legenda “Ela disse ‘sim’” nas redes sociais.

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, tirou uma folga da gestão do país nesta quarta-feira para celebrar o Dia dos Namorados e pedir em casamento a sua companheira, Jodie Haydon.

Albanese anunciou o noivado na quinta-feira com uma fotografia do casal radiante com a legenda "Ela disse 'sim'" nas redes sociais. Na fotografia, Haydon usa um anel de noivado que o noivo ajudou a desenhar.

"É uma grande alegria poder encontrar um parceiro com quem quero passar o resto da minha vida", disse Albanese numa entrevista à Sky na quinta-feira.

Depois de um encontro no Dia dos Namorados num restaurante italiano, Albanese fez a pergunta numa varanda da residência oficial do primeiro-ministro em Camberra.

Haydon, que trabalhou durante muitos anos no sector dos fundos de pensões, disse que estava impressionada com as felicitações que o casal tinha recebido.

"Só quero agradecer a toda a gente pelas calorosas felicitações de hoje, dos nossos amigos à nossa família, de pessoas que não conhecemos", disse em entrevista à Sky.

O casal conheceu-se num evento em Melbourne no início de 2020 e o seu noivado é o primeiro de um primeiro-ministro no exercício do cargo, noticiaram os meios de comunicação locais.

O líder da oposição, Peter Dutton, normalmente um crítico feroz, felicitou o casal no Parlamento e disse que esperava "a nossa versão" do casamento real.

"Estarei lá a atirar rosas à sua frente, senhor primeiro-ministro, o que for preciso para ser convidado para o casamento de gala", afirmou.

Os ministros do Governo foram às redes sociais para felicitar o casal. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Penny Wong, que conhece Albanese há décadas, disse que "o amor é uma coisa linda" numa publicação nas redes sociais.