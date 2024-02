António Damásio renuncia ao cargo de Conselheiro de Estado

António Damásio renunciou ao cargo de Conselheiro de Estado, que ocupava desde 2017, por "razões pessoais", resignação que foi aceite pelo Presidente da República, segundo se lê numa nota publicada no site da Presidência na manhã desta quarta-feira.

Marcelo Rebelo de Sousa decidiu designar para estas funções a maestrina Joana Carneiro. "Os cinco membros nomeados pelo Presidente da República são agora Leonor Beleza, Lídia Jorge, Joana Carneiro, António Lobo Xavier e Luís Marques Mendes", lê-se na nota.

O Expresso escreveu na passada quinta-feira que António Damásio nunca entregou a declaração de património e rendimentos a que está obrigado por lei. ​O neurocientista de 79 anos alega que o facto de ter dupla nacionalidade, de não viver em Portugal e de os seus rendimentos e património estarem no estrangeiro faz com que não tenha de cumprir a obrigação legal de todos os titulares de cargos políticos, mas o Tribunal Constitucional discordou.

A sua substituta, Joana Carneiro, de 44 anos, foi nomeada maestrina da Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP)​ em Janeiro de 2014, tendo sido sucessivamente reconduzida até ao final do ano de 2021.

Entre 2009 e 2018, a maestrina foi directora musical da Orquestra Sinfónica de Berkeley, nos Estados Unidos. Ao longo da sua carreira, trabalhou com diferentes orquestras, designadamente a Philharmonia, a BBC Philharmonic, a BBC Symphony, a Real Filarmónica de Estocolmo, a Sinfónica da Rádio Sueca, a Filarmónica de Helsínquia, a Sinfónica da RTE, da República da Irlanda, a Filarmónica de Hong Kong e a Sinfónica de Gotemburgo, na Suécia, assim como as formações das Óperas de Estocolmo, Copenhaga, Escócia e Inglaterra.

Colaborou ainda com a Real Filarmónica de Liverpool, em Inglaterra, a Royal Philharmonic Orchestra, a Orquestra Filarmónica da Rádio France, o Ensemble Orquestral de Paris, a Orquestra da Bretanha, em França, a Sinfónica de Norrköping, na Suécia, a Norrlands Opera Orchestra e a Sinfónica de Malmo, da Suécia, a Residentie Orkest, de Haia, a Orquestra Nacional de Espanha e a Orquestra Sinfónica do Teatro La Fenice, na Bienal de Veneza, no Nordeste de Itália.

Presidido pelo chefe de Estado, o Conselho de Estado, órgão de consulta, tem como membros por inerência os titulares dos cargos de presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro, presidente do Tribunal Constitucional, provedor de Justiça, presidentes dos governos regionais e antigos presidentes da República. Nos termos da Constituição, integra ainda cinco cidadãos designados pelo chefe de Estado e cinco eleitos pela Assembleia da República.