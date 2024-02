À segunda tentativa, republicanos impugnam responsável pelas fronteiras dos EUA

Processo de impeachment do secretário da Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, contou com a oposição de três congressistas republicanos e tem rejeição garantida no Senado.

A maioria republicana na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deu um primeiro passo, na madrugada desta quarta-feira, para tentar afastar do cargo o principal responsável da Administração Biden pelo controlo da imigração na fronteira com o México, num processo de impeachment que deverá culminar com uma absolvição no Senado. Numa votação pela margem mínima (214-213), e que contou com a oposição de três congressistas do Partido Republicano, o secretário da Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, viu serem aprovadas contra si as acusações de recusa deliberada da aplicação das leis de imigração e quebra da confiança pública.