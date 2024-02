Câmara de Beja coloca imigrantes num gueto para resolver um problema da Cruz Vermelha

Um grupo de 37 imigrantes e outras pessoas em situação de sem abrigo, que ocupavam ilegalmente um edifício arrendado pela Rede Ferroviária Nacional – Refer à Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), foi realojado, no sábado, em 11 contentores que a Câmara de Beja instalou no Estádio Flávio dos Santos, que só poderão ser usados entre as 19h e as 8h.

