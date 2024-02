Querem namorar “à antiga”, longe das aplicações de encontros. Como é que isso se faz?

Terá sido um objecto inusitado a ligar Catarina ao namorado Raul. “Vi uma fotografia de uma máquina de escrever e acabei por o interpelar”, conta. O resto é história. Ricardo está uma fase de exploração do mundo real, depois de uma incursão pelas aplicações de encontros, onde só encontrou “pensos rápidos” para curar o coração depois de uma separação. Já Maria (nome fictício) recusa-se categoricamente a utilizar este tipo de plataforma, onde as pessoas se apresentam como um “bem”. Os três fazem parte do grupo que quer voltar ao “namoro à antiga”, fora da Internet — um cenário cada vez mais comum nos consultórios, dizem as psicólogas ao PÚBLICO, a propósito do Dia de São Valentim.

