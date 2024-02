Diogo Ribeiro falha final dos 100m livres em Doha

Diogo Ribeiro não conseguiu aceder à final dos 100m livres nos Mundiais de natação, que estão a decorrer em Doha. Depois de se apurar facilmente nas eliminatórias da manhã, o nadador português fez o 11.º tempo no conjunto das duas meias-finais, 48,44s, falhando o acesso à prova das medalhas por 0,22s - a qualificação fechou com os 48,22s do britânico Matthew Richards.

O campeão mundial dos 50m mariposa partiu da pista sete na primeira meia-final e virou aos 50m em terceiro, acabando por descer duas posições na segunda metade da corrida, com um tempo melhor do que tinha feito durante a manhã (48,72s), mas longe do seu recorde nacional (47,98s).

Ribeiro vai continuar em competição nestes Mundiais de Doha, estando ainda inscrito nas provas de 50m livres e 100m mariposa.