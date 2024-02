Morreu Florival Baiôa, a voz e o dinamizador do Movimento Beja Merece+

Mentor e dinamizador de inúmeras realizações culturais, Florival Baiôa deixa um enorme vazio no movimento cultural do Baixo Alentejo. Morreu aos 73 anos.

Morreu, ao início da madrugada desta terça-feira, Florival Baiôa, aos 73 anos. Não resistiu a uma doença oncológica.

Mentor e dinamizador de inúmeras realizações culturais e fundamental na recuperação de tradições populares da cidade de Beja, Florival Baiôa deixa um enorme vazio no movimento cultural do Baixo Alentejo. Foi o responsável pela organização de “As Maias”, pela requalificação do Forno da Ti Bia Gadelha e um agente decisivo na valorização do património azulejar de Beja.

Presidente da direcção da Associação de Defesa do Património de Beja, Baiôa manteve-se até ao limite das suas condições físicas na salvaguarda do centro histórico da cidade e nas várias lutas que encabeçou. Participou também na concretização de projectos estruturais para o distrito, como a unidade aeroportuária e a rede ferroviária, que o estimulou a avançar para a criação do Movimento Beja Merece+.

Autor dos livros Azulejaria Convento Nossa Senhora da Conceição, Beja – 100 anos em Imagens e Arte Azulejar de Beja, Florival Baiôa manteve com as diversas lideranças autárquicas uma exigência de promoção e valorização deste património. Foi professor de História, Antropologia Cultural e Organização Política, tendo leccionado durante 36 anos em todas as escolas da cidade de Beja.

Distinguido pelo município de Beja, em 2019, com a Medalha de Mérito Artístico e Cultural, Baiôa é pai de Susa Monteiro, autora de banda desenhada e organizadora do Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja.

Bruno Martins, que foi seu aluno há cerca de 30 anos, deixa este testemunho: “O Professor Florival Baiôa fica na memória como um amigo. Ele tinha uma ligação muito especial com os alunos mais rebeldes. Uma espécie de professor assim mais punk! Ele fazia questão de encontrar formas muito criativas para motivar até os alunos nas mesas do fundo da sala de aula, onde se sentavam os putos que não gostavam da escola.”