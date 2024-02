O mega-preço do INE: como é definida a inflação e para que serve

Índice de Preços do Consumidor. Inflação subjacente. Harmonizada. Poder de compra. Conceitos decisivos para a vida de todos os cidadãos, cuja compreensão é vital para tomar decisões que vão afectar todas as dimensões da economia. Neste episódio, a partir de um texto do INE, procuramos explicar como se forma a inflação e como afecta as despesas e os rendimentos das pessoas.

Manual de Economia está disponível às terças-feiras em todas as aplicações para escuta de podcasts — como o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.