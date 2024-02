Champions está de volta e com dois “finalistas” à procura de confirmar o estatuto

Dois meses depois, vai voltar a escutar-se o hino da Liga dos Campeões em alguns dos principais estádios europeus. Com a fase de grupos da competição finalizada a 13 de Dezembro do ano passado, começam nesta terça-feira a disputar-se os oitavos-de-final da Champions e os dois jogos de arranque desta fase incluem dois dos candidatos mais fortes a marcarem presença na final da prova — Manchester City e Real Madrid, respectivamente o actual campeão europeu e o clube com mais troféus continentais no museu.

Em Copenhaga, a equipa da casa terá pela frente uma missão complicada. Os dinamarqueses — que chegam apenas pela segunda vez na sua história a esta fase da Champions — defrontam um Manchester City que está a atravessar um momento de forma impressionante: dez jogos consecutivos a ganhar.

O cenário complica-se ainda mais para o Copenhaga onde joga o português Diogo Gonçalves e que chega a este jogo depois de uma inevitável paragem de Inverno — a partida contra o Galatasaray, da última jornada da fase de grupos da Champions, foi mesmo o derradeiro jogo competitivo dos nórdicos até ao momento, que realizaram entretanto, cinco encontros particulares, somando duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Calendário Copenhaga-Man. City 20h, Elev2 RB Leipzig-Real Madrid 20h, TVI PSG-Real Sociedad 4.ªf, 20h, Elev1 Lazio-B. Munique 4.ªf, 20h, Elev2 Inter Milão-Atl. Madrid 20/2, 20h PSV-B. Dortmund 20/2, 20h Nápoles-Barcelona 21/2, 20h FC Porto-Arsenal 21/2, 20h

E como se tudo isto não bastasse, o norueguês Erling Haaland e o belga Kevin de Bruyne estão recuperados das lesões que os afectaram nos últimos meses e são opções para o treinador Pep Guardiola, tal como os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva, já agora, e prováveis titulares.

Aos escandinavos resta acreditarem que podem repetir o feito de 2022, quando também defrontaram os favoritos “citizens” e impuseram uma igualdade. Mohamed Elyounoussi, avançado norueguês, nascido em Marrocos, é o homem em destaque no Copenhaga neste momento, com cinco golos nos dois últimos jogos antes do embate desta noite.

A outra partida da noite coloca frente a frente o RB Leipzig e o Real Madrid. Os espanhóis viajam até à Alemanha avisados do que a equipa orientada por Marco Rose é capaz de fazer — na fase de grupos da Champions da época passada o RB Leipzig impôs-se em casa por 3-2.

Esta temporada, a equipa germânica tem revelado alguma inconstância apesar do quinto lugar na Bundesliga — venceram apenas dois dos seus últimos sete encontros na Liga alemã. Já os “merengues” têm conseguido impor-se na Liga espanhola — receberam e golearam na última jornada o Girona, alargando para cinco os pontos de vantagem sobre o surpreendente segundo classificado e para dez o avanço em relação aos rivais do Barcelona.

No entanto, a temporada não tem sido fácil para a equipa de Carlo Ancelotti, que tem visto alguns dos seus mais influentes jogadores sofrerem lesões. O último a entrar na “enfermaria” (onde já estão, por exemplo, Courtois, Militão e Alaba) foi o médio de 20 anos contratado no defeso ao Borussia Dortmund por 103 milhões de euros, Jude Bellingham. O internacional inglês estava a realizar uma excelente temporada — soma quatro golos em cinco jogos na Champions, por exemplo — mas lesionou-se no passado fim-de-semana e está em dúvida para a partida de hoje.

Mas Marco Rose não tem assim tanta certeza de que o Real Madrid não irá utilizar o melhor marcador do campeonato espanhol no jogo de desta terça-feira. “Não acredito que ele fique de fora até que não esteja no estádio amanhã”, disse o técnico.