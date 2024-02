Centenas de tartarugas bebés foram libertadas para o oceano na Nicarágua

Autoridades e voluntários da Nicarágua libertaram durante o fim-de-semana centenas de pequenas tartarugas bebés na costa do Pacífico do país, como parte dos esforços do governo para proteger espécies em vias de extinção.

Na reserva de vida selvagem Rio Escalante Chacocente, mais de 400 crias de tartarugas correram sobre a areia em direcção ao oceano na tarde de domingo passado.

A libertação fez parte da campanha do governo para proteger as populações de tartarugas ameaçadas de extinção, um movimento chamado "Juntos Conservamos as Nossas Tartarugas Marinhas". Os cientistas alertam para o facto de várias espécies de tartarugas marinhas e cágados estarem ameaçadas pela perda de habitat, pela caça furtiva e pelas alterações climáticas.