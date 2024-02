Valores revelados na acusação de um dos inquéritos da Operação Babel, que terminou com a imputação de crimes de corrupção a três funcionários do município do Porto e a sete empresários

Um dos funcionários do urbanismo da Câmara do Porto, acusado de 13 crimes de corrupção passiva no mês passado num dos inquéritos da Operação Babel, teria praticamente uma tabela: cada intervenção com vista a acelerar um processo custaria em “luvas” 100 euros por habitação.