Ex-primeiro-ministro Stubb eleito Presidente da Finlândia

Reuters/TOM LITTLE

Conservador derrotou o ecologista Pekka Haavisto na segunda volta das presidenciais e disse ser “difícil” manter algum tipo de diálogo com o Kremlin.

O antigo primeiro-ministro conservador Alexander Stubb foi eleito Presidente da Finlândia nas eleições de domingo, derrotando o ecologista Pekka Haavisto.

Stubb alcançou 51,6% dos votos na segunda volta das presidenciais finlandesas enquanto Haavisto, um ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, obteve 48,4%, naquelas que foram as primeiras eleições desde que o país aderiu à NATO.

Na declaração de vitória, Stubb, de 55 anos, disse que esta foi “a maior honra” da sua vida e mostrou estar “extremamente contente e grato” pela escolha dos finlandeses.

Stubb tinha já vencido a primeira volta com 27%, seguido de perto por Haavisto, com 25%, mas o ex-primeiro-ministro liderava todas as sondagens das últimas semanas.

Na Finlândia, o Presidente tem competências importantes nas áreas da política externa e defesa e, por isso, o papel de Stubb como chefe de Estado será muito relevante numa altura em que o país nórdico entrou numa nova fase.

No ano passado, a Finlândia passou a integrar a NATO, como resposta à invasão russa da Ucrânia, pondo fim a uma política de não-alinhamento em que era privilegiada a diplomacia com a Rússia.

No seu discurso, Stubb disse que é “bastante evidente que é difícil ter algum tipo de diálogo político com [o Presidente russo, Vladimir] Putin, enquanto a Rússia continuar a travar uma guerra agressiva contra a Ucrânia”.

“Não vejo qualquer tipo de comunicação com Putin ou com a liderança política russa no futuro próximo”, declarou o Presidente eleito, cuja tomada de posse está marcada para 1 de Março.

Stubb defende uma integração ampla da Finlândia na NATO, apoiando, por exemplo, o envio de tropas permanentes para o país que partilha uma longa fronteira com a Rússia, ou o transporte de armas nucleares pelo seu território. No entanto, o novo Presidente opõe-se ao armazenamento de armas nucleares no país, explica a Reuters.

Stubb disse ainda que é favorável a uma ajuda “sem limites” à Ucrânia para expulsar a Rússia do seu território.