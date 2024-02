Alceu Valença assinala a quadra com um novo álbum, Bicho Maluco Beleza - É Carnaval

Quatro meses depois de ter apresentado em palcos portugueses o seu espectáculo Alceu Dispor, o cantor e compositor pernambucano Alceu Valença anuncia com um novo álbum, Bicho Maluco Beleza - É Carnaval, o seu regresso a Portugal, não no presente Carnaval mas em 2025, quando der início a uma nova digressão europeia. O álbum, acabado de lançar (a tempo do Carnaval que nele se celebra), inclui dez canções, entre solos e duetos, por onde passam os ritmos eufóricos da tradição pernambucana na versão eléctrica de Alceu. Duas delas foram gravados a solo, Luar de prata e Maracatu, tendo nos restantes a companhia de outras vozes: Bicho maluco beleza, cujo videoclipe aqui se apresenta, foi gravada em dueto com Ivete Sangalo; De Janeiro a Janeiro, com Maria Bethânia; Diabo louro, com Juba (filho de Alceu); Bom demais, com Lenine; Caia por cima de mim, com Elba Ramalho; O homem da meia-noite, com Almério; Quem me deu foi Lia, Moça namoradeira e Janaína, com Lia de Itamaracá; e Táxi lunar, com Geraldo Azevedo.

Presença assídua nos palcos portugueses, e dividindo a sua vida entre o Brasil e Portugal (tem uma casa em Lisboa), Alceu Valença gravou no período pós-pandemia um número recorde de discos, seis, aos quais se junta agora Bicho Maluco Beleza - É Carnaval (2024). Foram eles Sem Pensar No Amanhã (2021), Saudade (2021), Senhora Estrada (2021, que lhe valeu um Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum de Música de Raiz em Língua Portuguesa”), Alceu Valença e Paulo Rafael (2022, este gravado com o guitarrista Paulo Rafael, companheiro de longa data na banda de Alceu, que morreu no dia 23 de Agosto do 2022, vítima de cancro), Valencianas II (2022, gravado ao vivo em Portugal) e Meu Querido São João (2023, gravado ao vivo no Brasil). Do novo álbum, foram publicados já videoclipes de animação de quase todas as canções, com realização e produção de Meton Joffily, que teve como parceiro na animação Martin Richard.