Técnicos das cooperativas juntam-se a agricultores nas críticas ao ministério

“A Confagri subscreve e está perfeitamente alinhada com o sentimento dos nossos técnicos” de centenas de associações e cooperativas agrícolas de norte a sul do país que, no passado dia 1 de Fevereiro, divulgaram um manifesto de crítica ao Ministério da Agricultura e da Alimentação, durante a realização do 10.º Encontro Nacional de Técnicos da Confederação das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (Confagri). A afirmação é do secretário-geral da Confederação, Nuno Serra, em declarações ao PÚBLICO.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt