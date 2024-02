Zombies, cérebros e realidade aumentada. Os programas para crianças sobredotadas para quem a escola não chega

Dylan quer “sempre mais, mais de tudo, nunca nada chega”. É assim desde que entrou na escola, asseguram os pais, Rosalina Castanho e Mauro Inês. Era frequentemente o mais rápido nos treinos de futebol, acertava todos os desafios nas aulas e a energia nunca se esgotava — mesmo após um dia de brincadeiras com os amigos ou de crossfit com os pais. “Às vezes dá-nos uma abada, ainda lhe sobra energia e diz que nunca brincamos com ele”, contam ao PÚBLICO, sorridentes, com as conversas entusiasmadas de 24 crianças a eclodir na sala ao lado como barulho de fundo.

