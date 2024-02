Morreu Mickaella Dantas, bailarina de “uma força indomável”

A bailarina que nasceu no Brasil mas fez carreira na Europa, onde trabalhou com Henrique Amoedo, Clara Andermatt, e integrou a CandoCo Dance Company, morreu no Porto aos 34 anos.

Mickaella Dantas, que pertenceu à companhia madeirense Dançando com a Diferença, trabalhou com Clara Andermatt e fez parte da britânica CandoCo, Dance Company, morreu neste sábado, aos 34 anos, no Hospital de São João no Porto. A cerimónia fúnebre realiza-se na próxima segunda-feira, em Ermesinde.