No GUIdance, o povo indígena Paiwan dança pela reconciliação

O 13.º Festival Internacional de Dança de Guimarães fecha, este sábado, com o espectáculo da companhia taiwanesa Tjimur Dance Theatre em torno de um conflito entre Taiwan e o Japão no século XIX.

Em 1874, o Japão invade Taiwan e ataca as comunidades indígenas do sul da ilha, em retaliação pelo Incidente de Mudan, que em 1871 resultara na decapitação de 54 japoneses na aldeia de Mudan, território do povo aborígene Paiwan. Esta batalha, que segundo historiadores marca o início das tentativas do então império colonial japonês em enfraquecer a soberania chinesa na Ásia Oriental, foi o ponto de partida de Bulabulay Mun?, espectáculo que a companhia taiwanesa Tjimur Dance Theatre leva este sábado, em estreia nacional, ao Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, na recta final do 13.º festival GUIdance, após a apresentação de uma outra criação de artistas taiwaneses na sexta-feira.