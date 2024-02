Leguminosas: os heróis desconhecidos da nutrição e sustentabilidade globais

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) designa o dia 10 de fevereiro como o Dia Mundial das Leguminosas, celebrando a importância de leguminosas como o feijão comum, a fava, a ervilha, a lentilha e o grão-de-bico como fontes sustentáveis e cruciais de nutrição a nível mundial.

As leguminosas são ricas em proteínas, hidratos de carbono, minerais essenciais e bioativos não nutricionais que promovem a saúde. Podem frequentemente desenvolver-se sem fertilizantes azotados sintéticos, utilizando o azoto atmosférico para produzir de forma sustentável este nutriente essencial. Além disso, as leguminosas podem ser armazenadas durante períodos prolongados, proporcionando segurança nutricional durante a escassez de alimentos ou a quebra de colheitas.

O interesse da FAO pelas alterações climáticas está em sintonia com a sua missão de cooperação internacional para a paz. Reconhecendo a interdependência entre a paz, a nutrição e a estabilidade ambiental, a ONU associa estes elementos para combater as ameaças colocadas pelas alterações climáticas. Apesar destas preocupações globais, os sistemas alimentares industrializados e globalizados, incluindo os de Portugal, ignoram frequentemente as vantagens das leguminosas. As forças de mercado prevalecentes e a dependência de provisões importadas de regiões vulneráveis ao clima persistem, prejudicando os benefícios ambientais e nutricionais das leguminosas.

Existem exceções, com produtores que pretendem aumentar a produção nacional de leguminosas, beneficiando da autossuficiência proporcionada pelas leguminosas na alimentação animal e como fertilizante natural de azoto. As leguminosas cultivadas localmente também oferecem incentivos financeiros e contribuem para o sequestro de carbono na agricultura regenerativa. Os produtores de ração para animais também reconhecem os custos ambientais do offshoring e sublinham a necessidade de cultivar leguminosas a nível nacional.

Os alimentos à base de leguminosas representam um dos segmentos de mais rápido crescimento no setor alimentar, mas para encorajar a sua adoção generalizada as escolhas dos consumidores devem ser transparentes, acessíveis e convenientes. Mesmo que as leguminosas cultivadas localmente satisfaçam as necessidades da produção alimentar nacional, é necessário desenvolver capacidades de processamento em Portugal para garantir a sua adequação ao consumo humano. As parcerias entre o Governo, a investigação e as empresas podem criar essas capacidades, assegurando aos cidadãos a promoção de padrões alimentares sustentáveis e de alta qualidade a nível local e global.

Na sua essência, o Dia Mundial das Leguminosas destaca os benefícios multifacetados das leguminosas na promoção da nutrição, da sustentabilidade ambiental e da segurança alimentar global. Sublinha a importância de integrar as leguminosas nas práticas agrícolas e nos hábitos alimentares para enfrentar os desafios das alterações climáticas e promover um sistema alimentar mais sustentável e resiliente para as gerações futuras.

A celebração das leguminosas reconhece o seu papel na promoção de um mundo mais saudável e mais equitativo. O reconhecimento das leguminosas é um passo vital para a construção de um sistema alimentar que dê prioridade à saúde, à sustentabilidade e à equidade.

