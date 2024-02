Podcast. PS faz bem em chumbar Governo dos Açores?

O PS-Açores não vai viabilizar o governo minoritário da coligação PSD-CDS-PPM nos Açores. A decisão foi tomada por unanimidade pelos órgãos directivos regionais do partido e transmitida nesta sexta-feira pelo líder do PS-Açores, Vasco Cordeiro, que acusou o PSD-Açores de fazer "chantagem" sobre os socialistas. É a decisão certa? Neste episódio ouvimos a análise de Ana Sá Lopes.

