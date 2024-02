Crise política na Madeira: representante da República decide após falar com Marcelo

PSD-Madeira continua a defender a nomeação de um novo governo regional para evitar “instabilidade”. Representante da República na Madeira anuncia decisão no final do próxima semana.

O representante da República na Madeira, Ireneu Barreto, irá reunir-se com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, antes de tomar uma decisão sobre o futuro do executivo regional da Madeira. No final do encontro desta sexta-feira com o PS e o PSD regionais, Ireneu Barreto anunciou querer ouvir o Presidente da República antes de decidir sobre a crise política no arquipélago. Minutos antes da declaração de Ireneu Barreto, o PSD-Madeira voltou a insistir que está em condições de formar um novo governo regional para garantir a “estabilidade” na região.