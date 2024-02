Está de regresso a Champions e a Liga Europa

Foi uma pausa demasiado longa para os amantes da principal competição de clubes da Europa, mas na próxima terça e quarta-feiras está de volta a Liga dos Campeões, depois da habitual interrupção de Inverno.

Portugal tem apenas o FC Porto nos oitavos-de-final da prova e os "dragões" ainda não entram em acção esta semana. Mas o mesmo não sucede com a Liga Europa, onde Benfica, Sporting e Sporting de Braga vão disputar o play-off de acesso aos "oitavos".

Os jogos da segunda mais importante competição da UEFA estão agendados para quinta-feira, com os "leões" a serem os primeiros a competir - na Suíça, contra os Young Boys (17h45). Um pouco mais tarde, às 20h, benfiquistas e bracarenses começam a desenhar a sua sorte na prova: os primeiros recebendo os franceses do Toulouse; os segundos acolhendo os azerbaijanos do Qarabag.

Aqui encontra o calendário dos jogos da Champions e aqui os da Liga Europa.

Antes há mais uma jornada da I Liga para disputar. E há jogos bem interessantes em agenda. No domingo, o Sporting recebe o Sp. Braga, procurando manter os bons desempenhos frente a um opositor que, nos últimos anos, tem tentado incomodar os "leões".

O Benfica joga pouco depois, em Guimarães, contra um Vitória que está a realizar um dos melhores campeonatos dos últimos anos e que, dependendo do que acontecer em Alvalade, pode ter como aliciante, em caso de triunfo sobre os "encarnados", a subida ao quarto lugar da tabela.

O FC Porto só entra em campo na segunda-feira, tendo que ultrapassar um Arouca que está a realizar um bom campeonato e que venceu os seus últimos três jogos da competição. Aqui encontra o calendário completo e o horário das transmissões televisivas dos jogos da I Liga e aqui a mesma informação mas da II Liga.

No futebol internacional, há duas competições continentais que se decidirão neste fim-de-semana. No sábado, a Jordânia e o Qatar estão na final da Taça Asiática – uma estreia para os jordanos; uma repetição do feito de 2019, edição que conquistaram pela primeira vez, para os cataris. No domingo, será a Taça das Nações Africanas (CAN) a ter a sua final. A Nigéria, treinada por José Peseiro, defronta a anfitriã Costa do Marfim.

Nos principais campeonatos europeus os olhos estarão postos em Espanha, onde primeiro e segundo se defrontam no sábado, o mesmo é dizer Real Madrid e Girona. Um cenário que sucede também na Alemanha, com o Bayer Leverkusen a receber o Bayern Munique, emblemas separados por dois pontos.

À margem do futebol, no râguebi a selecção nacional vai tentar corrigir o "tiro" falhado que deu no arranque do Europe Championship 2024, quando perdeu com a Bélgica. Agora, os "lobos" estão obrigados os seus dois próximos encontros e o primeiro é já neste sábado, com a Polónia.

Na natação, prosseguem os Campeonatos do Mundo, com Diogo Ribeiro, entre outros, a entrar na piscina de Doha. O nadador português vai defender a medalha de prata ganha há um ano, no Japão, nos 50m mariposa. Mas o evento servirá também para medir o pulso aos melhores, quando faltam poucos meses para o início dos Jogos Olímpicos.

No andebol, FC Porto e Sporting entram em acção nas provas europeias. Os "dragões" jogam na quinta-feira com os húngaros da Telekom Veszprém, em partida a contar para a 11.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Quanto aos "leões" defrontam na terça-feira os romenos do Dínamo Bucareste na primeira jornada da ronda principal da Liga Europeia.

Por fim, nota para o ciclismo com a Volta ao Algarve a ir para a estrada na quarta-feira, onde se manterá durante cinco dias, com a primeira etapa a decorrer entre Portimão e Lagos.

O que pode ter-lhe escapado no PÚBLICO

O sorteio da Liga das Nações e que revelou os adversários de Portugal na prova.

A história de Isco, internacional espanhol que ainda joga.

A reportagem nos bastidores do podcast Falsos Lentos

A análise de arbitragem aos lances mais polémicos da última jornada da I Liga feita por Pedro Henriques.

O Planisférico falou-nos de Pisco, o jogador cabo-verdiano que quase passou ao lado de uma carreira na selecção africana.