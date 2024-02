Portugal defronta Croácia, Polónia e Escócia na Liga das Nações

Pode dizer-se que Portugal teve um bom sorteio a definir o seu destino na quarta edição da Liga das Nações, competição que já conquistou. Pela mão de Juan Mata, a selecção de Roberto Martínez ficou emparelhada no Grupo 1 da Liga A com Croácia, Polónia e Escócia.

A selecção nacional estava no pote 2 neste sorteio em Paris e essa condição podia colocá-la, por exemplo, no caminho da Espanha, detentora do título. Será sempre um grupo difícil - a Liga A tem as 16 melhores selecções da Europa - mas não será tão imprevisível como o Grupo 2, que tem Itália, Bélgica, França e Israel.

Com este agrupamento, Portugal será favorito a um dos dois lugares do apuramento para os quartos-de-final - essa é uma das novidades nesta quarta edição da competição, sendo que nas três anteriores, só passava o primeiro de cada grupo.

Logo a seguir ao sorteio, em declarações ao Canal 11, Roberto Martínez traçou pequenos retratos sobre os três adversários de Portugal na competição: "A Croácia esteve na última final, sabemos o que fizeram nos Europeus e Mundiais. A Polónia, com um ponta-de-lança como Lewandowski, tem capacidade para marcar golos. A Escócia tem a melhor geração dos últimos 20 anos - voltaram ao Europeu e ganharam à Espanha. É um sorteio interessante para nós."

Para o técnico espanhol, não se pode falar de um sorteio simpático nem de Portugal como favorito ao apuramento. "Não há sorteios simpáticos. Queremos crescer. O nosso apuramento para o Europeu foi impecável e temos de continuar. Favoritos não há."

Antes de Portugal começar a pensar na Liga das Nações, ainda tem um Europeu na Alemanha para disputar e é nessa competição, diz Martínez, que tem de estar o foco: "Estamos focados no Europeu. Temos o estágio de Março que é importante para finalizar a lista. [A Liga das Nações] é importante para o futuro porque temos de estar sempre no melhor patamar do futebol europeu. Temos a responsabilidade porque Portugal é o primeiro campeão."

Esta Liga das Nações remodelada só irá começar em Setembro próximo, com as duas primeiras jornadas. Depois, haverá uma jornada dupla em Outubro e outra em Novembro para fechar a fase de grupos. Os quartos-de-final já serão em Março de 2025, com as meias-finais e a final a disputarem-se no início de Junho.

Liga A

Grupo 1

Croácia

Portugal

Polónia

Escócia

Grupo 2

Itália

Bélgica

França

Israel

Grupo 3

Países Baixos

Hungria

Alemanha

Bósnia

Grupo 4

Espanha

Dinamarca

Suíça

Sérvia

Liga B

Grupo 1

Rep. Checa

Ucrânia

Albânia

Geórgia

Grupo 2

Inglaterra

Finlândia

Rep. Irlanda

Grécia

Grupo 3

Áustria

Noruega

Eslovénia

Cazaquistão

Grupo 4

Gales

Islândia

Montenegro

Turquia

Liga C

Grupo 1

Suécia

Azerbaijão

Eslováquia

Estónia

Grupo 2

Roménia

Kosovo

Chipre

Lituânia/Gibraltar

Grupo 3

Luxemburgo

Bulgária

Irlanda do Norte

Bielorrússia

Grupo 4

Arménia

Ilhas Feroé

Macedónia

Letónia

Liga D

Grupo 1

Lituânia/Gibraltar

São Marino

Liechtenstein

Grupo 2

Moldova

Malta

Andorra