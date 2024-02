Descendente da família real alemã é a primeira “princesa” na capa da Playboy

Xenia tem 37 anos e diz ser trineta do rei Frederico Augusto III da Saxónia. A família, lamenta, não aprovará a capa da revista, que fez com a missão de empoderar outras mulheres.

A aristocracia chegou à capa da revista Playboy. Xenia Florence Gabriela Sophie Iris é descendente da família real saxónica e protagoniza a edição de Março da edição alemã da conhecida revista masculina. O objectivo, reforça na entrevista, é “mostrar a todas as mulheres que são lindas tal como são”.

Na fotografia da capa, Xenia posa totalmente nua, sentada numa cama, com apenas um lençol a cobrir parte do seu corpo. No interior da publicação, há fotografias em que está junto a uma piscina, com um fato de banho descido até à cintura, para revelar o peito em topless. As fotografias têm circulado na Internet com os mamilos cobertos, para evitarem a censura nas redes sociais.

Uma censura que Xenia também acredita que será feita pela família e confessa que vai ficar “surpreendida” se algum dos seus familiares comprar um exemplar da Playboy para a apoiar. Espera que, “pelo menos, a tolerem”. Quem “aprovaria a capa definitivamente”, brinca, seria o seu trisavô, o rei Frederico Augusto III da Saxónia, filho da infanta portuguesa Maria Ana — filha de D. Maria II e Fernando de Saxe-Coburgo-Gota. “Ele é descrito como tendo sido muito bem-humorado.”

Mais do que quebrar barreiras sobre o que deve ser a realeza — apesar de a Alemanha não ter monarquia desde 1918, quando é um dos países vencidos na Primeira Guerra — Xenia quer passar uma mensagem feminista. “Não temos de nos conformar com as tendências ou fazer cirurgias no nosso corpo só para agradar a alguém. Tenho estrias e tenho orgulho em mostrá-las”, diz na entrevista, citada pelo Page Six.

Xenia é conhecida por participar em vários reality shows, como Undercover Princesses, exibido pela BBC em 2010. Recorda ter sentido pressão para fazer cirurgias plásticas depois de participar pela primeira vez neste tipo de formato televisivo. “Em alguns reality shows, eu era a única que não tinha feito nada ao corpo. Outras mulheres, algumas das quais tinham feito muitas alterações, diziam que eu não era concorrência para elas porque não tinha curvas e não era feminina.”

Apesar de se promover como realeza e ter publicado a biografia A Vida de uma Princesa no século XXI, na verdade, pouco se sabe sobre a origem familiar da “princesa”. Maria Emanuel, marquesa de Meissen, enviou um comunicado ao jornal alemão Bild onde acusava Xenia de mentir. “Ela é um nada, não pode ter uma biografia. Esta coisa é um terrível faux pas, uma desgraça para a Casa de Wettin, que tem mil anos.”

A Casa de Wettin já rejeitou o seu título, mesmo sendo descendente directa de Frederico Augusto III da Saxónia. Xenia é filha de Iris da Saxónia, uma cabeleireira, que é filha do príncipe Timo. No seu livro, a princesa revela que o pai não a perfilhou de imediato, tendo exigido um teste de paternidade, refere o jornal Folha de S.Paulo.

Polémicas à parte, aos 37 anos, Xenia acredita que, num cenário idílico, seria uma boa rainha. “Sou uma pessoa que gosta de dar. Então, se isso estivesse em cima da mesa, acho que também seria uma boa rainha. Sou muita justa e correcta”, termina.