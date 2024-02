Sp. Braga encaixa 12 milhões com venda de Al Musrati ao Besiktas

O internacional líbio Al Musrati, médio que representou o Sp. Braga desde 2020, oficializou esta sexta-feira a “transferência” para os turcos do Besiktas, clube treinado por Fernando Santos.

Al Musrati está em Istambul, onde foi recebido pelos dirigentes do Besiktas para oficializar a cedência até final da época, depois de obtido o acordo com o Sp. Braga, que encaixa um milhão de euros pelo empréstimo, verba a que somará 11 milhões referentes à cláusula de compra obrigatória.

Yeni transferimiz Al-Musrati Istanbul'da!



Canli yayin ??https://t.co/PuY4ObNCTQ — Besiktas JK (@Besiktas) February 9, 2024

O Sp. Braga poderá, caso Al Musrati cumpra os objectivos definidos pelo contrato, averbar mais 2,5 milhões de euros.

O clube minhoto fez o anúncio nos canais oficiais, onde revela que “ter chegado a acordo com o Besiktas (Turquia) para a cedência por empréstimo do jogador Al Musrati até final da corrente temporada (com o pagamento imediato de 1 milhão de euros), estando contemplada uma cláusula de compra obrigatória, fixada em 11 milhões de euros".