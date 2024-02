Como formular solidariedades feministas inclusivas que abarquem as vítimas do 7 de outubro e as de Gaza?

“Feministas, o vosso silêncio é cúmplice” é uma acusação que tem sido repetida com alguma frequência desde o 7 de outubro, ainda que com sentidos e destinatárias muito diferentes. Foi dirigida às feministas ocidentais acusadas de indiferença perante as várias formas de violência e morte impostas às mulheres palestinianas em Gaza. Por exemplo, Maryam Aldossari argumenta que as feministas ocidentais são cúmplices dos crimes de Israel por apoiarem o esforço de guerra israelita e estigmatizam, através de chavões como “antissemitas” e “apologistas da violação”, as – feministas solidárias com o povo palestiniano.