Polícia Federal fez buscas em casa de Bolsonaro e intimou-o a entregar o passaporte

Foi lançada uma operação policial contra vários aliados do ex-Presidente suspeitos de conspirarem para organizar um golpe para manter Bolsonaro no poder. Três pessoas foram detidas.

A Polícia Federal (PF) brasileira fez buscas na casa do ex-Presidente Jair Bolsonaro esta quinta-feira de manhã e intimou-o a entregar o passaporte durante as próximas 24 horas. As acções da PF visaram vários elementos do círculo próximo do ex-chefe de Estado no âmbito de investigações sobre um alegado plano para um golpe que o mantivesse no poder após as eleições de 2022.

Foi ainda de madrugada que os agentes da PF chegaram à casa de Bolsonaro em Angra dos Reis, estância balnear no estado do Rio de Janeiro, para fazer buscas. Segundo a Folha de S. Paulo, foi apreendido o telemóvel de um dos assessores do ex-Presidente, Tercio Arnaud Tomaz, considerado um elemento fundamental do chamado “gabinete do ódio” – a organização estabelecida de forma informal pela presidência para disseminar informações falsas nas redes sociais contra os adversários de Bolsonaro durante o seu mandato.

Os agentes queriam confiscar o passaporte de Bolsonaro, mas como o documento não se encontrava na casa foi dado um prazo de 24 horas para que o capitão reformado o faça.

Bolsonaro criticou a operação policial dizendo sofrer uma “perseguição implacável”. “Me esqueçam, já tem outro governando o país”, afirmou, segundo a Folha.

As buscas na residência de férias de Bolsonaro fazem parte de uma operação mais alargada lançada esta quinta-feira pela PF, baptizada de Tempus Veritatis, que investiga um alegado plano orquestrado pelos aliados do ex-Presidente para o manter no poder após as eleições de 2022.

Entre os visados pelas operações estão alguns dos ex-ministros mais próximos de Bolsonaro como o general Augusto Heleno, o general Braga Netto, que foi candidato a vice em 2022 e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que já esteve detido durante quatro meses na sequência da insurreição de 8 de Janeiro de 2023.

Para além de buscas e apreensões, a PF prendeu dois ex-assessores de Bolsonaro, o coronel Marcelo Costa Câmara e Filipe Martins, outro elemento do “gabinete do ódio”. Foi também detido o major Rafael de Oliveira.

A PF acredita que foi montada em torno de Bolsonaro uma organização criminosa com o objectivo de derrubar os pilares do Estado de direito "para obter vantagem de natureza política com a manutenção do então Presidente da República no poder."

Segundo os investigadores, os suspeitos actuaram em duas frentes para alcançar os seus objectivos. Inicialmente, ainda antes das eleições de 2022, através “da disseminação falaciosa de vulnerabilidades do sistema electrónico de votação, discurso reiterado pelos investigados desde 2019 e que persistiu mesmo após os resultados do segundo turno do pleito em 2022", diz a PF.

De seguida, continua a polícia, os suspeitos deram alguns passos para apoiar “a abolição do Estado democrático de direito, através de um golpe de Estado, com apoio de militares com conhecimentos e tácticas de forças especiais num ambiente politicamente sensível”.

A operação desta quinta-feira marca o início de uma nova etapa nas investigações decorrentes dos actos de 8 de Janeiro de 2023, quando um grupo numeroso de apoiantes de Bolsonaro invadiu as sedes dos três poderes em Brasília – Palácio do Planalto, Congresso e Supremo Tribunal Federal. As autoridades brasileiras encararam os acontecimentos desse dia como uma tentativa de golpe de Estado, ocorrida apenas uma semana após a tomada de posse de Lula da Silva.

Até agora, as investigações incidiram sobretudo sobre os participantes activos nos actos violentos e sobre os financiadores e organizadores. A operação desta quinta-feira mostra que as autoridades querem alargar o espectro das investigações para abarcar os mentores políticos e militares que criaram as condições para que as invasões acontecessem.

A Comissão Parlamentar de Inquérito levada a cabo pelo Congresso no ano passado concluiu que Bolsonaro foi o autor moral e intelectual dos ataques de Brasília e recomendou a abertura de uma investigação formal pelo Ministério Público.

Lula disse acreditar que sem Bolsonaro "não teria acontecido" a insurreição de Brasília. Em entrevista à rádio Itatiaia, o Presidente brasileiro pediu para que se aguarde pela conclusão das investigações. "Quero que Bolsonaro tenha a presunção de inocência que eu não tive", afirmou.