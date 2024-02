Neste episódio do Rostos da Aldeia vamos até à aldeia de Ucanha, no concelho de Tarouca, conhecer Marta Lourenço, a enóloga das Caves da Murganheira e da Raposeira. Marta tem 45 anos e nasceu numa aldeia de Arganil. Começou a trabalhar cedo, e dizia que queria aprender a ser terapeuta de crianças em Alcoitão. Mas “quis o destino” que fosse parar a Engenharia Agroalimentar e a um estágio na Murganheira. Hoje tem dois filhos e uma paixão pelo Crossfit e pelo BTT, é a enóloga responsável pelos três milhões e meio de garrafas de espumante produzidas anualmente na Murganheira e na Raposeira

