Nesta aldeia do Alentejo, há uma nova casa branca a acolher forasteiros: é a Casa Az Zagal

Seria ali, para lá do lavadouro público onde uma mulher da aldeia aproveita a manhã para dar esmero aos tapetes, que se erguia a tal casa branca que deu nome a esta povoação do município de Sousel. O edifício, construído no calcário muito alvo da zona, surgia isolado sobre o monte, servindo de farol na imensidão do Alentejo aos forasteiros que atravessavam a região, sobretudo aos monges vindos de Évora que, ao avistar a casa branca, sabiam estar perto do destino, a vila de Avis. Hoje, o edifício já não existe, mas na mesma fiada de ruas renasceu uma antiga casa senhorial para servir semelhante intento: transformada em hotel rural, a Casa Az Zagal quer retomar o legado de estrela guia ao visitante, agora a partir do conforto das suas centenárias paredes.

