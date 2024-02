Vitória derrota Gil Vicente e está nas meias-finais da Taça de Portugal

O Vitória de Guimarães apurou-se nesta quinta-feira para as meias-finais da Taça de Portugal em futebol, ao vencer na recepção ao Gil Vicente por 3-1, em jogo dos quartos-de-final da competição.

A jogar em casa, o Vitória de Guimarães marcou por intermédio de Tiago Silva, aos seis minutos, André Silva, aos 11', e Jota Silva, aos 45'+1', enquanto a equipa de Barcelos reduziu por Murilo, aos 37'.

Nas meias-finais, disputadas a duas mãos, o Vitória de Guimarães, que venceu a competição em 2012/13, vai defrontar o vencedor do jogo entre o Santa Clara e o FC Porto, que foi interrompido na quarta-feira devido às más condições do terreno e vai ser disputado no final do mês, enquanto o Sporting, também já apurado, vai jogar com o vencedor do duelo de hoje entre Vizela e Benfica.