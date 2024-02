Fanga para duas vozes, cinco actores e coro de objectos

Dirigido por Luís Castro, o novo espectáculo da Karnart, inspirado no romance de Alves Redol, estreia-se esta quinta-feira no Teatro Nacional São João.

Exploração, violência doméstica, isolamento, ignorância, preconceito, violação, mas também inocência, inteireza, coragem, solidariedade. O duro e miserável Portugal rural dos anos 40, mostrado com esse olhar quase etnográfico que distinguiu Alves Redol no conjunto da nossa ficção neo-realista, casa-se bem com a minuciosa materialidade da abordagem multidisciplinar habitual nas produções da Karnart, que esta quinta-feira, pelas 19h00, estreia o espectáculo Fanga no Teatro Nacional São João.