Celine Song e Vidas Passadas: “Quero descobrir o que é o ‘meu’ cinema”

Com Vidas Passadas, com estreia em Portugal esta quinta, a dramaturga está nomeada para Óscar de Melhor Filme. Mas o que quer é descobrir-se como cineasta – e não fazer o que esperam dela.

Do outro lado do ecrã do computador, Celine Song (Seul, 1988) ri-se, entusiasma-se, deixa-se ir na conversa como se cada entrevista fosse a primeira. Mas não é: estamos em Fevereiro de 2024, um par de dias antes das nomeações para os Óscares serem anunciadas e de Vidas Passadas aparecer nas listas de candidatos a Melhor Filme e Melhor Argumento Original. Apesar da energia que projecta, a dramaturga, argumentista e realizadora anda a fazer o “serviço pós-venda” desta sua primeira longa-metragem há exactamente um ano — data da estreia mundial em Sundance antes de seguir para a competição oficial do festival de Berlim.