Portugal junta Finlândia e Rep. Irlanda à preparação para o Euro 2024

Selecção nacional vai disputar três jogos particulares já dentro do mês de Junho, a poucos dias do arranque do torneio, na Alemanha.

A selecção portuguesa de futebol juntou mais dois jogos à lista de particulares que vai disputar antes do Campeonato da Europa de 2024. Já no mês de Junho, a 10 dias do arranque da prova, Portugal irá defrontar a Finlândia (4 de Junho) e a República da Irlanda (11).

O embate com os finlandeses está agendado para o Estádio José Alvalade, em Lisboa, e o jogo com os irlandeses decorrerá no Estádio Municipal de Aveiro, em ambos os casos às 19h45.

Estes dois compromissos não serão os únicos em Junho, porém, já que no dia 8 estava já agendada uma partida com a Croácia, no Estádio Nacional, às 17h45.

Antes, na janela internacional de Março, a selecção vai medir forças com a Suécia, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, a 21 de Março, e com a Eslovénia, no Stozice Stadium, em Ljubljana, no dia 26 do mesmo mês.

Concluído o período de preparação, Portugal viajará para a Alemanha, instando-se em Harsewinkel durante a estadia no palco do Euro 2024, prova na qual terá como adversários, na fase de grupos, a Turquia, a República Checa e um terceiro rival a sair ainda do play-off de qualificação.