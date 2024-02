Polícias fazem buscas na PSP por suspeita de fraude no serviço gratificado

A Divisão de Investigação Criminal da PSP está a fazer buscas dentro da própria polícia esta terça-feira. Em causa estará um esquema através do qual agentes que prestam serviço gratificado em estações da CP e nas carruagens de comboios têm recebido mais dinheiro do que aquele a que tinham direito mediante a falsificação do número de horas de trabalho, noticiou a CNN e confirmou o PÚBLICO.

As buscas estão a decorrer na Divisão de Segurança a Transportes Públicos, tendo o caso dado origem a um inquérito do Ministério Público no qual estão indiciados os crimes de falsificação de documento e peculato.

Segundo um breve comunicado do gabinete de imprensa e relações públicas da instituição, o inquérito está a cargo do Departamento Regional de Investigação e Acção Penal de Lisboa, encontrando-se em segredo de justiça.