Sondagem dá vitória pouco expressiva à AD. Legislativas podem repetir resultados dos Açores?

A sondagem de Fevereiro do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica para o PÚBLICO, RTP e Antena 1 coloca a Aliança Democrática à frente do PS, mas apenas por quatro pontos percentuais.

A AD atinge 32% das intenções de voto, já com a distribuição de indecisos, enquanto o PS tem 28%. Com uma margem de erro de 2,8%, significa que os dois partidos estão em empate técnico.

O número de indecisos está nos 20% - um número muito relevante numa conjuntura de grande incerteza.

As semelhanças dos resultados desta sondagem com os resultados do último domingo nas eleições regionais dos Açores estão à vista. Uma vitória da AD sem maioria absoluta faz com que a direita precise do Chega para governar, ou que o PS viabilize o Governo.

Será esta uma antecâmara do que se irá passar nas legislativas de Março?

Neste P24, ouvimos a análise de São José Almeida, jornalista de política do PÚBLICO.

