Vamos debater como se fosse 1974

Montenegro e Mortágua entraram no carrossel dos debates. “Você quer uma Venezuela ou uma Cuba”, disse o líder da AD. “O Estado só serve para garantir lucros do privado”, respondeu a líder do BE.

“Começa agora o duelo da noite”, diz Sandra Felgueiras antes de entramos para a estreia de Luís Montenegro, com os calções da Aliança Democrática (AD), e Mariana Mortágua, com os do Bloco de Esquerda (BE), nesta longa maratona de debates antes das eleições a 10 de Março – o terceiro em 30. Ele, do lado direito do ecrã, ela do lado esquerdo, como não podia deixar de ser. Se pensarmos em aliados impossíveis, este par estaria entre os mais impossíveis dos impossíveis.