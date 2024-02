Martim Moniz vai ter acções urgentes de higiene e segurança antes da requalificação

Câmara promete dar atenção a situações de “cariz social”. Preocupação com as condições de salubridade e a manutenção do espaço público na apresentação de projecto da nova praça.

O largo do Martim Moniz, em Lisboa, vai ser alvo de um plano de acção de higiene urbana e de segurança pública, de curto prazo, antecedendo as grandes obras de requalificação que para ali estão previstas e que deverão acontecer durante o ano de 2026. Em paralelo, será também posto em prática um programa de intervenção de carácter social, a fim de dar resposta às situações de enorme carência pessoal relacionadas com muitos dos indivíduos que frequentam área, como é caso da população de sem-abrigo. A informação foi dada por Joana Almeida (PSD), vereadora com o pelouro do Urbanismo, durante a sessão pública de apresentação do projecto vencedor da requalificação daquela praça do coração da cidade, realizada ao final da tarde desta segunda-feira.