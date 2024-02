TAEG e MTIC, as siglas que fizeram disparar os lucros da banca

Os bancos estão a apresentar lucros históricos. No primeiro episódio do podcast Manual de Economia traduzimos siglas e conceitos que explicam como funciona a actividade bancária.

TAEG, TAN, MTIC. Margem financeira. Taxa fixa ou variável. Siglas e palavras presentes na vida de todos os clientes bancários e cuja compreensão pode fazer a diferença na hora de tomar decisões sobre dinheiro. Para os bancos, é por trás destes conceitos que está a essência da sua actividade, que neste momento gera lucros sem precedentes na história da banca portuguesa.

Este é o primeiro episódio do Manual de Economia, um podcast semanal com mais palavras e menos números, para simplificar a linguagem e explicar os conceitos que mexem com a vida de todos.

Manual de Economia está disponível às terças-feiras em todas as aplicações para escuta de podcasts — como o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.