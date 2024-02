Kalaf Epalanga no Encontro de Leituras de Fevereiro

A 20 de Fevereiro vai ser discutido o romance Também os Brancos Sabem Dançar do escritor angolano. O clube de leitura do PÚBLICO tem agora uma nova parceria com a brasileira Quatro Cinco Um.

O músico e escritor angolano Kalaf Epalanga é o convidado do Encontro de Leituras a 20 de Fevereiro, às 22h em Lisboa (19h no Brasil), na plataforma Zoom. O livro em debate será Também os Brancos Sabem Dançar – Um Romance Musical, publicado pela Editorial Caminho, em 2017, e saído no Brasil no ano seguinte, pela editora Todavia.

Também os Brancos Sabem Dançar - Um Romance Musical Autoria: Kalaf Epalanga

Editora: Editorial Caminho

384 págs., 21,90€

Depois de três anos feitos em parceria com o jornal brasileiro Folha de S. Paulo, o clube de leitura do PÚBLICO passa agora a ter uma parceria com a Quatro Cinco Um, uma revista literária mensal publicada pela Associação Quatro Cinco Um, organização sem fins lucrativos, vendida em Portugal na Livraria da Travessa, em Lisboa. A Quatro Cinco Um organiza desde 2022 em São Paulo, no Brasil, o festival literário de rua Feira do Livro, que foi inspirado na Feira do Livro de Lisboa. E tem a chancela editorial Tinta-da-China Brasil desde Janeiro de 2022, quando a editora portuguesa Bárbara Bulhosa transferiu a propriedade da editora Tinta-da-China Brasil, de forma não onerosa, para a Associação Quatro Cinco Um.

A próxima sessão do Encontro de Leituras, que excepcionalmente não se realiza na segunda terça-feira do mês, por ser dia de Carnaval, é aberta a todos os que queiram participar e pode ser acedida através do ID 821 5605 8496 e da senha de acesso 719623. Aqui fica o link.

Nesta nova fase, a jornalista Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e Paulo Werneck, director de redacção da revista Quatro Cinco Um, apresentam juntos o evento, com leitores de língua portuguesa e no qual se discutem romances, ensaios, memórias, literatura de viagem e obras de jornalismo literário na presença de um escritor, editor ou especialista convidado.

Kalaf Epalanga nasceu em Benguela, em Angola, em 1978, e veio estudar para Lisboa aos 17 anos quando o seu país estava em guerra civil. É fundador da banda Buraka Som Sistema, que permitiu a internacionalização do kuduro, e co-fundador da editora discográfica independente Enchufada. Autor dos livros de crónicas Estórias de Amor para os Meninos de Cor e O Angolano que comprou Lisboa (Por Metade do Preço), de 2011 e 2014 respectivamente, já foi cronista do PÚBLICO e da Quatro Cinco Um.

Neste seu primeiro romance, uma autoficção, conta-nos a história dos géneros musicais urbanos kuduro e kizomba através da sua história pessoal. O angolano parte da sua detenção na fronteira da Noruega, em Agosto de 2008, por tentativa de imigração ilegal, quando viajava de camioneta na Europa, entre concertos da banda Buraka Som Sistema, e estava sem passaporte que tinha perdido uma semana antes em Paris. Kalaf Epalanga leva-nos numa viagem sobre identidade, imigração, sobre Lisboa e a sua movida africana. Zé da Guiné, Hernâni, Dj Johnny Cooltrain são algumas das figuras aqui recordadas. “O livro divide-se em três partes que é o mesmo que dizer em três histórias: a história do kuduro, contada pela voz do próprio autor, a história da kizomba, narrada por uma professora de dança, e as vicissitudes da imigração, que percorre a obra de forma geral mas que é contada na terceira parte do livro por um polícia de imigração”, descrevia Joacine Katar Moreira na recensão publicada no Ípsilon em 2017.

A nova parceria editorial vai incluir, a partir de Março, um espaço editorial fixo no site Leituras, do PÚBLICO, e também na revista Quatro Cinco Um dedicado ao trânsito literário e editorial entre os países de língua portuguesa. Uma vez por mês, a newsletter Leituras, será feita em conjunto com notas, curiosidades, imagens e informações sobre as novidades das livrarias e os eventos literários em Lisboa, São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades onde se fala português.

Isabel Coutinho, juntamente com a jornalista brasileira Úrsula Passos, foi responsável pela concepção do clube de leitura, ainda durante a pandemia. A primeira edição aconteceu em Dezembro de 2020. Segundo ela, “tem sido muito gratificante assistir ao diálogo entre todos estes leitores do mundo lusófono ou estudiosos da língua portuguesa”.

Na avaliação de Paulo Werneck, o projecto Encontro de Leituras “é um reflexo do bom momento editorial e literário entre os países de língua portuguesa, com a actuação transatlântica de editoras, festivais, livrarias e outros projectos ligados ao livro e à literatura, em iniciativas muitas vezes espontâneas, independentes de iniciativas governamentais”.

Para David Pontes, director do PÚBLICO, a parceria com a revista Quatro Cinco Um “junta o prazer com a vontade da partilha”. “Somos dois títulos que se entregam empenhadamente à divulgação da literatura, porque amamos ler e acreditamos na oportunidade que ela nos oferece para a reflexão, diálogo e compreensão mútua. É essa a experiência de partilha dentro da comunidade da língua portuguesa que tem feito do Encontro de Leituras um espaço de encontros únicos”.