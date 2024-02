Mãos esfoladas

Chegou a casa, que agora era sua, desolada por não ter encontrado o Moisés. Seria ele, lá ao fundo, junto ao pinheiro?, não, não devia ser ele, se fosse ter-se-ia aproximado, não podia ser ele, de certeza que não, foi só impressão minha. A São, que na serra era agora chamada viúva do Urso, entrou na casa de banho, olhou-se ao espelho observando o rosto cansado, as olheiras e os dentes amarelecidos, soltou o cabelo e um suspiro, lavou a cara com água fria antes de tomar um analgésico porque estava cheia de dores de cabeça, deitando-se depois na cama. A Ana ficou a brincar no chão da cozinha.

