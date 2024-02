Agricultores “frustrados” dizem que apoios anunciados são “uma ilusão”

Os apoios financeiros anunciados na passada quarta-feira, dia 31 de Janeiro, pela ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, aos agricultores, no valor aproximado de 500 milhões de euros para mitigar os cortes, de 35% e 25%, nos montantes a pagar ao abrigo dos regimes ecológicos de agricultura biológica e de produção integrada no âmbito do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) são, afinal, “uma ilusão”. A afirmação é de Luís Mira, secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt