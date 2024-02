Liga Contra o Cancro defende subsídio de doença pago a 100% a doentes oncológicos

Presidente da Liga diz que “é um contra-senso” que haja uma redução no salário quando os doentes mais precisam e defende que alargar o rastreio do cancro da mama “poupa dinheiro ao Estado”.

Alargar o rastreio do cancro da mama dos 45 aos 74 anos pouparia dinheiro ao Estado, além de proporcionar “maior sobrevivência e qualidade de vida às pessoas”. No dia em que se assinala a luta contra o cancro, o presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), Francisco Cavaleiro de Ferreira, garante que a organização que lidera está mais do que preparada, com a sua “máquina que funciona há mais de 30 anos”, para enfrentar o acréscimo de utentes que poderá resultar dos novos rastreios aos cancros do pulmão, próstata e estômago.