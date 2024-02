Dia Mundial do Cancro – a esperança reside aqui

No Dia Mundial do Cancro, que se assinala amanhã, 4 de fevereiro (a data foi consagrada em 2000 por iniciativa da União Internacional de Controlo do Cancro), é tempo de falar de esperança. Esperança na evolução da ciência. Esperança na crescente longevidade das muitas pessoas que vivem com doença oncológica. Esperança na cura.

