Manifestação de agricultores bloqueia acesso ao aeroporto de Frankfurt

Os agricultores alemães bloquearam este sábado com os seus tractores o acesso ao aeroporto de Frankfurt, em protesto contra o corte de subsídios para o sector, indicou a polícia local.

"O trânsito está interrompido junto ao aeroporto. As pessoas que se dirigem para o aeroporto devem deslocar-se de transportes públicos", lê-se numa publicação da polícia de Frankfurt na rede social X (antigo Twitter).

Apesar de a polícia não ter divulgado números oficiais, algumas publicações, como o jornal Bild, noticiaram que mais de mil tractores estiveram presentes na manifestação.

O aeroporto de Frankfurt divulgou uma mensagem no seu site a avisar os passageiros para a necessidade de se deslocarem para o local com mais antecedência. Os voos não foram afectados pelo bloqueio.

Os agricultores europeus saíram à rua nas últimas semanas, bloqueando estradas com tractores e fardos de palha, exigindo a flexibilização da Política Agrícola Comum (PAC) e mais apoios para o sector, em acções que já levaram os governos a adoptar novas medidas.

Os agricultores alemães têm vindo a bloquear cidades de Norte a Sul, em protesto contra os cortes nos subsídios públicos. Na base das manifestações está a eliminação gradual da redução do imposto sobre o gasóleo para os agricultores.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, já se mostrou preocupado com os "extremistas" que procuram explorar a agitação social no país. "Quando os protestos, em si mesmos legítimos, se transformam em raiva ou desprezo pelos processos e instituições democráticas, todos ficamos a perder. Só aqueles que desprezam a nossa democracia beneficiarão", avisou o líder alemão numa mensagem escrita e em vídeo, divulgada em 13 de Janeiro. As manifestações têm sido apoiadas, em especial, pelo partido de extrema-direita AfD, que tem vindo a subir nas sondagens.