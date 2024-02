A fraqueza crónica da diplomacia europeia

Uma diplomacia credível tem de ter capacidade de produzir resultados no terreno face aos constrangimentos reais de poder e outros no mundo sinuoso da política internacional.

1. Uma perda de tempo. Provavelmente, foi esta a impressão com que qualquer observador atento ficou da reunião do Conselho de “Negócios Estrangeiros” da União Europeia de 22 de Janeiro último. A agenda era ambiciosa, especialmente quanto ao Médio Oriente. Envolvia audições em conversas separadas com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Israel Katz, e da Autoridade Palestiniana, bem como da Arábia Saudita, da Jordânia, do Egipto e com o secretário-geral da Liga dos Estados Árabes. Na prática, os resultados em termos de avanços diplomáticos concretos podem ser reduzidos a uma palavra: nada (de substantivo).