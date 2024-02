Dalal Abu Amneh, neurocientista e cantora popular de renome, viu a sua vida virada do avesso depois de uma mensagem publicada no Facebook no dia em que o Hamas atacou Israel.

Dalal Abu Amneh insiste que não quis tomar partido com a sua mensagem no Facebook, a 7 de Outubro: "O único vencedor é Deus."

A cidadã palestiniana do norte de Israel — neurocientista e cantora popular conhecida no mundo árabe — estava a iniciar um retiro de silêncio num mosteiro cristão em Jerusalém quando a notícia do massacre do Hamas começou a espalhar-se.