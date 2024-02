Esquerda quer diálogo, mas PS até com IL falará para travar extrema-direita

“Não estou a ver que política é que teríamos para avaliar num acordo com o PS e a IL”, diz ao PÚBLICO o cabeça de lista do BE por São Miguel, António Lima.

Sem a vitória garantida e mesmo com a esquerda toda a mostrar-se disponível para dialogar com o PS nos Açores, os socialistas já admitem "falar com todos" menos o Chega e até pedem uma "coligação" contra a extrema-direita. Foi o que Vasco Cordeiro, candidato a presidente do governo regional, repetiu à exaustão — sem esclarecer se viabilizaria um governo minoritário do PSD — numa visita à Feira de Santana em Ribeira Grande, na ilha de São Miguel.