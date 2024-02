Na Quinta do Pisão, Uma Semente Cria Uma Floresta: circuito tem nova obra de arte ambiental

Roger Rigorth é o autor da terceira obra de arte ambiental do circuito da quinta, no concelho de Cascais. “Se observarmos com atenção uma semente, percebemos que ela é perfeita”.

É uma espécie de casulo, que nos remete para uma forma que se repete na natureza, uma semente, uma bolota que brota num ventre — e, implícita, a inteligência do ecossistema, que o capacita para a evolução, protecção e sobrevivência. Foi apresentada na Quinta do Pisão a instalação One Seed Creates a Forrest (Uma Semente Cria Uma Floresta), da autoria do artista ambiental Roger Rigorth, obra que se junta a duas anteriores (Rise and Fall e Daydreamer) num circuito de arte ambiental da Cascais Ambiente, com direcção artística e curadoria de Sofia Barros.

O ponto de partida da mais recente intervenção é um Carvalho Quercus Suber, espécie protegida e que assimilou uma estrutura de ferro e corda tecida de acordo com os esboços do autor, que se inspirou na observação do meio ambiente. "A forma oval é uma estrutura recorrente. Se observarmos com atenção uma semente, percebemos que ela é perfeita: a partir dela pode nascer uma floresta inteira. A cooperação está inscrita no ADN da natureza. Há um sentido de evolução, de continuidade, de protecção...”

Foto Roger Rigorth em acção Wilson Pereira

Roger sente que a natureza se tem banalizado nos discursos e muitas vezes esvaziado de significado. O que pretende com a sua arte é que, mais do que falar sobre ela, as pessoas a sintam.“Não sou um professor nem um guru, mas se conseguir que, através desta obra, as pessoas consigam reconectar-se com a essência e que a verdadeira regeneração aconteça, então ficarei feliz”, explica no comunicado de apresentação da instalação, inserida na Quinta do Pisão, no sopé da serra de Sintra e parte do Parque Natural de Sintra-Cascais, que conta já com três peças: para além da obra de Rigorth, Rise and Fall, do artista Stuart Ian Frost, e Daydreamer, de Will Beckers.

Foto Sofia Barros Foto Sofia Barros Foto Sofia Barros

Para Sofia Barros “todas as respostas estão escritas na natureza. Ela está à nossa frente sempre a contar-nos alguma história”, completa a curadora do projecto.