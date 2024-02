Nancy Vieira revela Sol di nha vida, primeira canção do seu novo álbum Gente

Estreia-se, finalmente, esta sexta-feira, a primeira canção do anunciado novo álbum da cantora cabo-verdiana Nancy Vieira. Com edição marcada para 15 de Março, o álbum chama-se Gente, foi co-produzido por Amélia Muge, António José Martins e a própria Nancy, e a canção agora revelada é Sol di nha vida. Composta por Mário Lúcio, é apresentada como uma ode ao amor, “a força maior que une duas pessoas, dois corpos, no melhor dos mundos, aquele que recebe o calor do sol que, como diz o adágio, quando nasce é mesmo para toda a gente”. Quanto à música, dizem-na inspirada “num misto de funaná e samba que Kaka Barbosa impulsionou e apelidou de ‘funamba’.” Com Nancy Vieira (voz), participaram na gravação de Sol di nha vida os músicos Vaiss (guitarra), Olmo Marín (guitarra), Jorge Cervantes (baixo e acordeão) e Diogo Melo de Carvalho (percussão). O videoclipe foi realizado por Aurélio Vasques.

Quanto ao álbum, o texto que anuncia este primeiro single diz que há nele muito de Cabo Verde e não só: “Em Gente encontra-se também aquele mundo que só existe nas ruas de Lisboa e onde se escutam as nuances do Brasil, ecos de tantas outras Áfricas e de muitas Europas e Américas. Há morna e samba, fado e funaná, sofisticação com tons de jazz e aventura de espírito pop. Há Gente. Há vida. Este é um álbum feito agora a pensar no amanhã. Ontem só importa porque foi o que nos trouxe a todos aqui.”

Gente é o sétimo álbum de Nancy Vieira, sucessor de Nôs Raça (1995), Segred (2004), Lus (2007), Pássaro Cego (2009, parceria com Manuel Paulo), Nô Amá (2012) e Manhã Florida (2018). A editar mundialmente pela editora alemã Galileo Music no dia 15 de Março, a sua apresentação ao vivo ocorrerá uma semana antes, no dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, no São Luiz, em Lisboa. Em palco, com Nancy Vieira, estarão Vaiss (guitarra acústica e cavaquinho), Olmo Marín (guitarra acústica, eléctrica e cavaquinho), Jorge Cervantes (baixo e charango) e Iúri Oliveira (percussão), além de convidados especiais ainda por anunciar.